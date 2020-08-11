Незаконные постройки над нефтепроводами затрудняют проведение ремонтных работ

Согласно постановлению Кабинета министров от 2 ноября 2004 года, предусматривается охранная зона трубопроводов

Завершаются ремонтно-строительные работы на территории пункта сдачи нефти в Сумгайыте и ведется подготовка к разгрузке нефти с нефтепровода Беюкшор-Сумгайыт диаметром 700 мм для соединения с новопроложенным трубопроводом.

Советник начальника управления безопасности SOCAR Сабухи Шалдиев заявил Report, что ввиду захвата некоторыми людьми зоны безопасности трубопровода, сотрудники производственного отделения “Абшерон” Управления нефтепроводов SOCAR не могут проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе: "Так, на участке трубопровода, пролегающем через поселок Джейранбатан, построены жилые дома. Ввиду этого трубопровод проходит через некоторые приусадебные участки. Так, отсек на 30,04 км трубопровода оказался на участке Ильгара Юсифова. В случае аварии на данном участке приходится получать разрешение у И.Юсифова, чтобы попасть на территорию, где пролегает аварийная зона. Только после этого удается перекрыть данный отсек. Все это существенно препятствует обеспечению охраны нефтепровода и его обслуживанию при возникновении аварийных ситуаций. Кроме того, в результате утечки нефти может произойти взрыв, что создает угрозу для жизни людей, проживающих на этой территории".

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров от 2 ноября 2004 года, предусматривается охранная зона трубопроводов. В соответствии с данным постановлением, определяется 50-метровая зона от каждой из сторон трубопровода. В этой зоне запрещено проведение строительных и иных работ.