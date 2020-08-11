О нас
Report Georgia

Незаконные постройки над нефтепроводами затрудняют проведение ремонтных работ 

Незаконные постройки над нефтепроводами затрудняют проведение ремонтных работ  Согласно постановлению Кабинета министров от 2 ноября 2004 года, предусматривается охранная зона трубопроводов
Энергетика
11 августа 2020 г. 13:34
Незаконные постройки над нефтепроводами затрудняют проведение ремонтных работ 

Завершаются ремонтно-строительные работы на территории пункта сдачи нефти в Сумгайыте и ведется подготовка к разгрузке нефти с нефтепровода Беюкшор-Сумгайыт диаметром 700 мм для соединения с новопроложенным трубопроводом. 

Советник начальника управления безопасности SOCAR Сабухи Шалдиев заявил Report, что ввиду захвата некоторыми людьми зоны безопасности трубопровода, сотрудники производственного отделения “Абшерон” Управления нефтепроводов SOCAR не могут проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе: "Так, на участке трубопровода, пролегающем через поселок Джейранбатан, построены жилые дома. Ввиду этого трубопровод проходит через некоторые приусадебные участки. Так, отсек на 30,04 км трубопровода оказался на участке Ильгара Юсифова. В случае аварии на данном участке приходится получать разрешение у И.Юсифова, чтобы попасть на территорию, где пролегает аварийная зона. Только после этого удается перекрыть данный отсек. Все это существенно препятствует обеспечению охраны нефтепровода и его обслуживанию при возникновении аварийных ситуаций. Кроме того, в результате утечки нефти может произойти взрыв, что создает угрозу для жизни людей, проживающих на этой территории".

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров от 2 ноября 2004 года, предусматривается охранная зона трубопроводов. В соответствии с данным постановлением, определяется 50-метровая зона от каждой из сторон трубопровода. В этой зоне запрещено проведение строительных и иных работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft kəməri üzərində qanunsuz tikilən evlər təmir-bərpa işlərini çətinləşdirib

Новости партнеров

Самое важное

Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16

Последние новости

14:29
Чавушоглу: Граждане двух стран должны совершать визиты без загранпаспортов Внешняя политика
14:20
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар снизился Финансы
14:18
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа Энергетика
13:54
Глава МИД: Азербайджан всегда плечом к плечу с Турцией Внешняя политика
13:49
Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями Внешняя политика
13:42
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:39
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу один на один Внешняя политика
13:34
ВидеоНезаконные постройки над нефтепроводами затрудняют проведение ремонтных работ  Энергетика
12:48
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса В регионе
12:42
Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
12:36
ФотоВ Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды Происшествия
12:21
Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки Индивидуальные
12:16
ФотоЗадержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии Происшествия
11:59
Число смертей от коронавируса в Армении превысило 800 В регионе
11:53
Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция Происшествия
Вся новостная лента