Незаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру

Широкий размах приобрело строительство жилых домов на территории месторождений и в охранной зоне нефтепроводов в поселке Балаханы Сабунчинского района

Широкий размах приобрело строительство жилых домов на территории месторождений и в охранной зоне нефтепроводов в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Как передает Report, Управление безопасности SOCAR старается по возможности отговаривать людей от поселения в этих местах и ​​обеспечивать их безопасность. Однако некоторые лица продолжают строительство на землях, относящихся к нефтяной промышленности, игнорируя предупреждения охранников.

Последний такой случай был зафиксирован в поселке Балаханы по адресу Городское шоссе, переулок 5. Так, Эйвазов Бабек Мухаммед оглу пытался осуществлять незаконные строительные работы, заняв свободный участок земли в охранной полосе 250-миллиметрового нефтепровода Сабунчу-Беюкшор. С мая его 10-12 раз в различное время предупреждали о недопустимости проведения строительных работ в охранной зоне трубопровода. Однако Б.Эйвазов каждый раз заявлял о приостановке работ, но возобновлял строительство через 5-10 дней. Таким образом он завершил строительные работы и планировал установить крышу дома.

В ночь на 13 августа охранники обнаружили, что Бабек Эйвазов возобновил незаконные строительные работы, и сообщили об этом в службу "102" МВД. После этого в район приехали сотрудники Сабунчинского районного управления полиции, которые отвезли проводивших нелегальные строительные работы строителей и владельца постройки в 12-е отделение полиции.

Сегодня при участии сотрудников Управления полиции Сабунчинского района части постройки снесли и вернули территорию в прежнее состояние. В то время Бабек Эйвазов спрятался и выставил вперед свою сестру Санубар Эйвазову и несколько женщин. Женщины оскорбили сотрудников полиции и охранников, употребляя неподобающие женщинам непристойные выражения. Они попытались искусственно разжечь конфликт, при этом Санубар Эйвазова бросила свой телефон на землю, пытаясь создать впечатление, будто в ее отношении применили силу. Увидев, что ее действия игнорируют, Санубар Эйвазова напала на охранников, забросав камнями их служебный автомобиль. В результате сотрудникам Управления безопасности SOCAR Мамедову Руслану Полад оглу и Сафарли Алиму Бахлул оглу были нанесены удары тупым предметом. Получившие тяжелые травмы охранники были доставлены в Городскую клиническую больницу №3, где после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. В связи с нарушениями закона, допущенными в отношении сотрудников SOCAR при исполнении ими своих служебных обязанностей, проводится расследование.

Следует отметить, что согласно действующим нормативно-правовым актам, запрещены любые частные строительные работы на расстоянии менее 50 метров в обе стороны от нефтепроводов и 300 метров от нефтяных скважин. Эти установленные законом охранные зоны имеют жизненно важное значение с точки зрения обеспечения безопасности стратегически важных объектов, таких как трубопроводы, а также нефтяных скважин, проведения соответствующих ремонтно-восстановительных работ и, что наиболее важно, защиты безопасности граждан.