О нас
Report Georgia

Незаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру

Незаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру Широкий размах приобрело строительство жилых домов на территории месторождений и в охранной зоне нефтепроводов в поселке Балаханы Сабунчинского района
Энергетика
15 августа 2020 г. 00:06
Незаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру

Широкий размах приобрело строительство жилых домов на территории месторождений и в охранной зоне нефтепроводов в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Как передает Report, Управление безопасности SOCAR старается по возможности отговаривать людей от поселения в этих местах и ​​обеспечивать их безопасность. Однако некоторые лица продолжают строительство на землях, относящихся к нефтяной промышленности, игнорируя предупреждения охранников.

Последний такой случай был зафиксирован в поселке Балаханы по адресу Городское шоссе, переулок 5. Так, Эйвазов Бабек Мухаммед оглу пытался осуществлять незаконные строительные работы, заняв свободный участок земли в охранной полосе 250-миллиметрового нефтепровода Сабунчу-Беюкшор. С мая его 10-12 раз в различное время предупреждали о недопустимости проведения строительных работ в охранной зоне трубопровода. Однако Б.Эйвазов каждый раз  заявлял о приостановке работ, но возобновлял строительство через 5-10 дней. Таким образом он завершил строительные работы и планировал установить крышу дома.

В ночь на 13 августа охранники обнаружили, что Бабек Эйвазов возобновил незаконные строительные работы, и сообщили об этом в службу "102" МВД. После этого в район приехали сотрудники Сабунчинского районного управления полиции, которые отвезли проводивших нелегальные строительные работы строителей и владельца постройки в 12-е отделение полиции.

Сегодня при участии сотрудников Управления полиции Сабунчинского района части постройки снесли и вернули территорию в прежнее состояние. В то время Бабек Эйвазов спрятался и выставил вперед свою сестру Санубар Эйвазову и несколько женщин. Женщины оскорбили сотрудников полиции и охранников, употребляя неподобающие женщинам непристойные выражения. Они попытались искусственно разжечь конфликт, при этом Санубар Эйвазова бросила свой телефон на землю, пытаясь создать впечатление, будто в ее отношении применили силу. Увидев, что ее действия игнорируют, Санубар Эйвазова напала на охранников, забросав камнями их служебный автомобиль. В результате сотрудникам Управления безопасности SOCAR Мамедову Руслану Полад оглу и Сафарли Алиму Бахлул оглу были нанесены удары тупым предметом. Получившие тяжелые травмы охранники были доставлены в Городскую клиническую больницу №3, где после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. В связи с нарушениями закона, допущенными в отношении сотрудников SOCAR при исполнении ими своих служебных обязанностей, проводится расследование.

Следует отметить, что согласно действующим нормативно-правовым актам, запрещены любые частные строительные работы на расстоянии менее 50 метров в обе стороны от нефтепроводов и 300 метров от нефтяных скважин. Эти установленные законом охранные зоны имеют жизненно важное значение с точки зрения обеспечения безопасности стратегически важных объектов, таких как трубопроводы, а также нефтяных скважин, проведения соответствующих ремонтно-восстановительных работ и, что наиболее важно, защиты безопасности граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTorpaq zəbt etdi, polislər gələndə bacısının arxasında gizləndi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

00:49
"Бавария" поиздевалась над "Барселоной" Футбол
00:06
ФотоНезаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру Энергетика
23:33
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки В регионе
23:21
В Баку пожилую женщину сбил мотоцикл Происшествия
22:59
Назван прирост заболевших коронавирусом в мире за сутки Здоровье
22:51
У игрока "Барселоны" обнаружили коронавирус Футбол
22:44
"Манчестер Юнайтед" купит 17-летнего серба за 12 млн евро Футбол
22:21
"Нефтчи" одержал победу в преддверии начала сезона Футбол
22:10
Стало известно, в чем обвиняют Эльдара Гасанова Происшествия
21:21
"Сумгайыт" разгромил "Зиря" Футбол
21:06
Депутат Госдумы: Азербайджану не было смысла провоцировать Армению Нагорно-карабахский конфликт
20:59
"Сабаил" и "Кешля" не смогли пробить друг друга Футбол
20:50
Стало известно, сколько человек приехали на ПМЖ в Азербайджан за полгода Внутренняя политика
20:45
ФотоВидеоВеликолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver"  Искусство
20:36
В этом году зарегистрировано 7,1 тыс. разводов Происшествия
Вся новостная лента