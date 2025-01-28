Несколько министров ОПЕК встретились в Эр-Рияде перед JMMC

Несколько ключевых министров стран ОПЕК встретились в Эр-Рияде перед запланированным на 3 февраля заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Несколько ключевых министров стран ОПЕК встретились в Эр-Рияде перед запланированным на 3 февраля заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет S&P Global Commodity Insights.

На фотографиях, предоставленных изданию, на встрече, которая состоялась 27 января, были запечатлены министры нефти из ключевых стран ОПЕК - Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. Также присутствовал министр Халифа Абдулсадек из Ливии, которая не подпадает под сокращения добычи ОПЕК.

Один из собеседников S&P заметил, что переговоры были лишь "дружескими дискуссиями", не вдаваясь в подробности. Другой подтвердил, что министры обсудили планы производства и рыночную ситуацию.

Издание напоминает, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что для быстрого завершения кризиса в Украине требуется снижение ОПЕК цен на нефть. "Один способ быстро остановить все это: чтобы альянс ОПЕК перестал получать так много денег и опустил цены на нефть", - сказал он, добавив, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.