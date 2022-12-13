Несколько компаний совместно будут осваивать месторождения на шельфе Норвегии

Компании, входящие в PKN Orlen, совместно с Aker BP, Equinor и Wintershal DEA 12 декабря приняли окончательные инвестиционные решения по освоению месторождений нефти и газа на норвежском шельфе.

Компании, входящие в PKN Orlen, совместно с Aker BP, Equinor и Wintershal DEA 12 декабря приняли окончательные инвестиционные решения по освоению месторождений нефти и газа на норвежском шельфе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает польский концерн.

В частности, речь идет об участках к северу от месторождений Alvheim и Fulla, которые войдут в проект NOAKA. Их будут осваивать Lotos Norge (контролируется PKN Orlen), Equinor Energy AS и Aker BP, выступающая оператором проекта. Доля Lotos Norge в проекте NOAKA составляет 12,3% (пропорционально ее доле в Alvheim и Fulla), приходящиеся на нее извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 39 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Вместе с тем, PGNiG Norway (контролируется PKN Orlen), Aker BP, Equinor и Wintershal DEA приняли решение о разработке шельфовых участков Fenris (доля PGNiG Norway - 22,2%), Orn (40,0%) и Alve Nord (11,9%). Общие извлекаемые ресурсы, приходящиеся на долю PGNiG Norway, оцениваются на уровне 65,3 млн баррелей нефтяного эквивалента. Оператором этих месторождений также выступает Aker BP.

"Начало добычи углеводородов по обоим проектам запланировано на 2027 год. Работы начнутся при условии, что норвежский парламент санкционирует планы разработки и эксплуатации участков", - сообщила Orlen.