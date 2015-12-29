​Несколько структур выделили дополнительную помощь семьям погибших и пропавших без вести нефтяников

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Семьям погибших и пропавших без вести нефтяников выдана выделенная государством компенсация в размере 15 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов.

По его словам, несколько структур также выделили дополнительную помощь: "По 1000 манатов выделила Конфедерация профсоюза Азербайджанской Республики, по 1000 манатов - Профсоюз работников промышленности. Вчера решением руководства SOCAR дополнительно выделено по 5 тыс. манатов, сегодня утром семьи уже начали получать средства".

Представитель SOCAR отметил, что на платформе, где произошла авария, идут подготовительные работы: "После завершения работ на платформе начнется процесс тушения скважины".