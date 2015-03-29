Несколько сел Загатальского, Лянкяранского, Астаринского и Шабранского районов обеспечены природным газом

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В дни праздников Новруз несколько сел Загатальского, Лянкяранского, Астаринского и Шабранского районов были обеспечены природным газом. Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

22 марта на мероприятии, посвященном подаче природного газа в село Тельман Астаринского района, участвовал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

В праздничные дни подача природного газа была также восстановлена в поселок Алиабад Загатальского района, село Шихякаран Лянкяранского района. Впервые газом было обеспечено село Пирабдил Шабранского района.