О нас

Немецкая Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж у "Газпрома"

Немецкая Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж у "Газпрома" Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа.
Энергетика
12 июня 2024 г. 14:00
Немецкая Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж у Газпрома

Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Правительству Германии пришлось спасать Uniper в 2022 году после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем остановил поставки, что вынудило группу покупать замещающие объемы по заоблачным ценам на спотовом рынке.

Uniper заявила, что решение арбитражного суда в Стокгольме от 7 июня позволило ей расторгнуть существующие контракты на поставку, которые юридически все еще существуют, даже несмотря на отсутствие поставок газа.

Трибунал также присудил фирме более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, которые "Газпром" не поставлял с середины 2022 года.

"Это решение обеспечивает юридическую ясность для Uniper. Имея право на расторжение, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с "Газпром экспортом", - заявил генеральный директор Uniper Майкл Льюис.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi