Немецкая Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж у "Газпрома"

Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа.

Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Правительству Германии пришлось спасать Uniper в 2022 году после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем остановил поставки, что вынудило группу покупать замещающие объемы по заоблачным ценам на спотовом рынке.

Uniper заявила, что решение арбитражного суда в Стокгольме от 7 июня позволило ей расторгнуть существующие контракты на поставку, которые юридически все еще существуют, даже несмотря на отсутствие поставок газа.

Трибунал также присудил фирме более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, которые "Газпром" не поставлял с середины 2022 года.

"Это решение обеспечивает юридическую ясность для Uniper. Имея право на расторжение, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с "Газпром экспортом", - заявил генеральный директор Uniper Майкл Льюис.