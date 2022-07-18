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Немецкая Uniper отклонила требование "Газпрома" о форс-мажоре

Немецкая Uniper отклонила требование "Газпрома" о форс-мажоре Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что получила письмо от "Газпрома" о том, что он не может гарантировать поставки газа.
Энергетика
18 июля 2022 г. 20:51
Немецкая Uniper отклонила требование Газпрома о форс-мажоре

Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что получила письмо от "Газпрома" о том, что он не может гарантировать поставки газа.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Reuters.

Немецкая компания официально отклонила претензию как необоснованную.

Uniper не раскрыла содержание письма, но источник агентства пояснил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу "Северный поток-1". Ранее в июне "Газпром" объявил о сокращении прокачки топлива по этому трубопроводу из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens - они из-за санкций застряли в Канаде.

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Версия на английском языке Uniper rejects Gazprom's force majeure claim

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