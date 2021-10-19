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Некоторые участники альянса ОПЕК+ не могут нарастить нефтедобычу

Некоторые участники альянса ОПЕК+ не могут нарастить нефтедобычу Альянс ОПЕК+ выполнил в сентябре соглашение по ограничению добычи нефти на 115%.
Энергетика
19 октября 2021 г. 11:53
Некоторые участники альянса ОПЕК+ не могут нарастить нефтедобычу

Альянс ОПЕК+ выполнил в сентябре соглашение по ограничению добычи нефти на 115%.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Исполнение ОПЕК+ соглашения по сокращению достигло 115% в сентябре», — проинформировало агентство, ссылаясь на осведомленные источники. При было отмечено, что в августе соглашение было выполнено на 116%.

Перевыполнение требований соглашения, говорится в сообщении, означает, что некоторые члены альянса не способны нарастить добычу до оговоренных объемов. В результате это может привести к дефициту предложения и оказать давление на более крупных производителей нефти, побудив их нарастить добычу.

Напомним, что участники сделки ОПЕК+ 4 октября приняли решение придерживаться одобренного в июле графика ежемесячного увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки как минимум до апреля 2022 года. Это позволит группе постепенно отказаться от существующего сокращения производства на 5,8 млн баррелей в сутки.

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