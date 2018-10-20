Неизвестные подорвали нефтепровод на юге-западе Колумбии

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные подорвали в пятницу участок нефтепровода в юго-западном колумбийском департаменте Путумайо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Espectador.

По ее данным, атака была осуществлена на участок нефтепровода, который принадлежит канадской фирме Gran Tierra Energy. На место взрыва уже были отправлены сотрудники для восстановления разрушенной секции.

Власти региона начали расследование происшествия. Отмечается, что в указанном департаменте действуют члены леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".