Нефтяные запасы в США резко сократились, добыча увеличилась

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 23-29 сентября сократились на 6 млн баррелей или 1,27% и составили 465 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 756 тыс. баррелей. Отметим, что на предыдущей отчетной неделе нефтяные резервы снизились на 1,8 млн баррелей. Таким образом, за последние 2 недели снижение составило 7,8 млн баррелей.

Запасы бензина за отчетный период выросли на 0,75% или 1,644 млн баррелей против прогноза в 1,1 млн баррелей, составив 219 млн баррелей.

Добыча нефти увеличилась на 0,15% или 14 тыс. баррелей, до 9,56 млн баррелей в день. Отметим, что максимального значения ежесуточная добыча в США достигла в первую неделю июня 2015 года, когда составила 9,61 млн баррелей в день. Сейчас этот показатель ниже рекордного на 50 тыс. баррелей или 0,5%.

Опубликованные данные не повлияли на нефтяные цены, которые сохранились в пределах 56 долларов за баррель.