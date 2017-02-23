Нефтяные запасы в США неожиданно сократились

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 16 по 23 февраля сократился на 0,884 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.Ru, эти данные распространил Американский институт нефти (API). Отметим, что аналитики прогнозировали рост запасов на 3,3 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня, 23 февраля, подтвердит или опровергнет цифры от API.

Согласно прогнозам EIA, за отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 3,475 млн, запасы бензина сократились на 0,888 млн, дистиллятов - на 0,483 млн баррелей.

Отметим, что после опубликования данных API сегодня цена на нефть марки Brent повысилась на 0,9% - до 56,35 доллара за баррель. Траектория движения нефтяных цен окончательно определится после опубликования сегодняшнего отчета EIA и данных Baker Hughes о количестве буровых установок в США 25 февраля.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что нисходящий тренд по нефтяным ценам продолжится и Brent может подешеветь до 50 долларов/баррель: "Однако падение цен ниже 45 долларов за баррель в ближайшей перспективе не ожидается. В ближайший год максимальная цена может установиться на отметке 65 долларов за баррель".