Нефтяные танкеры скопились в порту Роттердама в ожидании роста цен

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В порту Роттердама скопилось около 40 танкеров с нераспроданной нефтью. Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на нидерландский вещатель NOS.



По его данным, трейдеры не смогли продать достаточные объемы сырья, поэтому при продолжающейся добыче произошло перепроизводство. Излишки при этом хранятся в танкерах.



Представитель порта Роттердама Сьяаак Поппе подтвердил, что нынешнее количество танкеров превышает обычное. Большинство из них ожидает повышения цен на нефть и, соответственно, лучшего момента для ее продажи.

Роттердам является крупнейшим нефтеналивным портом и центром спотовой торговли нефтью на северо-западе Европы.



