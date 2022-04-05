Нефтяные фьючерсы закрылись с повышением

Фьючерсы на нефть закрылись ростом. Цена закрытия фьючерсов на WTI вновь превысила 100 долларов США после самого сильного недельного падения котировок за два года.

Фьючерсы на нефть закрылись ростом. Цена закрытия фьючерсов на WTI вновь превысила 100 долларов США после самого сильного недельного падения котировок за два года.

Как передает Report, майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 4,01 доллара, или на 4%, до 103,28 доллара США за баррель. В пятницу эти контракты закрылись по 99,27 доллара за баррель, что является самой низкой ценой закрытия с 16 марта.

Июньские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 3,14 доллара, или на 3%, до 107,53 доллара за баррель. По итогам прошлой недели котировки WTI и Brent упали на 12,8% и 11,1% соответственно, продемонстрировав самое значительное недельное падение в процентном выражении с конца апреля 2020 года.