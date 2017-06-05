Нефтяные цены выросли на фоне дипломатического скандала вокруг Катара

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть выросли сегодня, 5 июня, на фоне новостей о прекращении дипломатических отношений четырех арабских стран с Катаром. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, цена на Brent по сравнению с ценой закрытия пятницы увеличилась на 1,2% - до 48,3 доллара за баррель.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Аналитическая группа Report отмечает, что на этой неделе внимание инвесторов будет направлено на колебания объемов запасов нефти, ежесуточной добычи и числа активных нефтяных скважин. В США высока вероятность роста нефтяных запасов на этой неделе. В этом случае нефть сорта Brent может подешеветь до 46-48 долларов/баррель. Ожидается поэтапное падение нефтяных цен, вплоть до стабилизации добычи в США. Если наращивание добычи при ценах 46-48 долларов/баррель продолжится, цены могут упасть до 43-45 долларов/баррель.