Нефтяные цены стремительно растут

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Совместное заявление России и Саудовской Аравии, сделанное в ходе саммита G-20 в целях поддержки нефтяных цен, привело к их резкому росту.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сегодня стоимость Brent выросла на 5% и достигла 49,30 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует стабилизацию нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель до внеочередного саммита ОПЕК, который ожидается 24-26 сентября в Алжире.

Отметим, что в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абделя Азиза аль-Фалеха стороны договорились о совместных и в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях создания стабильности на нефтяном рынке. В то же время стороны выразили намерение обеспечить устойчивый рост инвестиций в долгосрочной перспективе.