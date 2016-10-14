Нефтяные цены растут, несмотря на резкое увеличение запасов нефти в США

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США выросли на 4,9 млн баррелей или 1% и составили 474 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, эти данные обнародованы Минэнерго США. Отметим, что аналитики ждали рост на 0,65 млн баррелей. Это первое за шесть недель увеличение запасов нефти в стране.

В то же время запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,4 млн баррелей или 2,2% - до 61,3 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей или на 0,8% - до 225,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,7 млн баррелей или на 2,3% - до 157 млн баррелей.

После раскрытия показателей Brent подешевела на 2% - до 50,92 доллара/баррель. Однако цены быстро восстановились и достигли 52 долларов/баррель. Сейчас Brent торгуется по 52,15 доллара/баррель.

Напомним, что добыча нефти в Штатах хронически снижается вследствие падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия развязала ценовую войну за долю рынка. В результате многие проекты в США оказались ниже уровня окупаемости, произошло масштабное закрытие нефтяных вышек. Сейчас Саудовская Аравия решила прекратить развязанную торговую войну, поскольку ей как-то нужно изыскивать средства для покрытия дефицита своего бюджета, который достиг 14% ВВП. Страна выходит на рынок долга и размещает облигации, а также намерена продать 5% своей нефтяной компании Saudi Aramco.

Аналитическая группа Report прогнозирует удержание в ближайший год нефтяных цен на отметке не ниже 40 долларов за баррель. Также не исключается вероятность повышения цен до 60 долларов/баррель. Их дальнейший рост ограничен из-за возобновления деятельности производителей сланцевой нефти в США. Так, последние 19 недель в США продолжает расти количество активных нефтяных вышек. В период с 25 мая по прошлую неделю их количество увеличилось на 112 единиц или 35% и достигло 428. Именно поэтому рост нефтяных цен приведет к наращиванию нефтедобычи США. Это спровоцирует очередное падение нефтяных котировок.