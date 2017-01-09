Нефтяные цены начали снижение

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличением числа буровых установок в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам трейдеров, мнение которых приводит агентство Рейтерс, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, тогда как другие члены ОПЕК, напротив, их снижают. Иран за последние месяцы 2016 года продал более 13 млн. баррелей или 44% своей нефти, которая долгое время находилась в плавучих хранилищах, снизив таким образом объем хранимой нефти до 16,4 млн. баррелей.

Кроме того, давление на цены продолжают оказывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок. По итогам завершившейся 6 января рабочей недели, их число выросло на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 0,76%, до 529 штук, газодобывающих - на 2,27%, до 135 штук.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на нефть в краткосрочной перспективе до 50 долларов за баррель. Сейчас Brent подешевела по сравнению с итогами прошлой недели на 1,7% - до 56 долларов/баррель.