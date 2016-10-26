Нефтяные цены начали снижение

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Нефть на мировом рынке упала в цене после заявлений Американского института нефти (APİ). Как передает Report со ссылкой на İnvesting.ru, согласно еженедельному отчету APİ, запасы сырой нефти в США в период с 17 по 23 октября выросли на 4,8 млн баррелей. Неделей ранее запасы сократились на 3,8 млн. Запасы в нефтехранилище в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 0,9 млн, а запасы бензина выросли на 1,7 млн. После опубликования отчета нефть марки Brent подешевела на 2,5% - с 51,5 до 50,2 долларов за баррель.

Сегодня появятся официальные данные от Управления по энергетической информации США, и ожидается, что они укажут на увеличение запасов на 800 тыс. баррелей.

Согласно прогнозам аналитической группы Report, в отчете министерства энергетики США рост нефтяных запасов окажется намного больше, чем ожидалось. Помимо этого, на этой неделе ожидается заседание стран-производителей нефти, на котором планируется установить квоты добычи для каждой страны. Азербайджан также получил приглашение на заседание. Основной европейский производитель нефти – Норвегия уже отказалась участвовать в заседании. Это говорит о том, что страны едва ли достигнут консенсуса в данном вопросе. Это фактор оказывает негативное давление на нефтяные цены. Предполагается падение стоимости Brent ниже 50 долларов/баррель.