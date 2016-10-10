Нефтяные цены достигли однолетнего максимума

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на международных биржах стоимость нефти сорта Brent выросла на 2,5% и достигла 53 долларов/баррель.

Как передает Report, этому способствовали заявления о сокращении нефтедобычи, сделанные официальными представителями нефтедобывающих стран на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.

По информации, в ходе многосторонней встречи, которая состоится в рамках форума 12 октября, ожидается обсуждение вопросов сокращения нефтедобычи и создания нового альянса стран-производителей нефти.

Отметим, что цена на нефть достигла максимальной за последний год отметки. Так, 12 октября прошлого года Brent торговалась по цене 53,31 долларов/баррель. Прогнозируется рост нефтяных цен до 55 долларов/баррель.