"Нефтяной Оскар" SOCAR Trading - плод успешной стратегии

Завершается доставивший нам много переживаний 2015 год. Были тут и политические скандалы, и экономические неурядицы, да и военные действия вокруг так и грозят перекинуться на территорию Азербайджана. Даже трагедия на платформе №10 месторождения «Гюнешли», казалось, лишний раз подчеркнула всю тяжесть обрушившихся на нас ударов. Стихия нанесла страшный удар: погибли нефтяники, многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести, несколько тел удалось вырвать из объятий бушующего Каспия и похоронить. Хочется еще раз выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии на нефтяной платформе месторождения «Гюнешли». Аллах рехмет элясин!

Но, слава Богу, героическими усилиями нефтяников, пожарных, спасателей удалось минимизировать и эту трагедию, спасти и вылечить десятки нефтяников, пожар, можно сказать, потушен, экологическую катастрофу, связанную с разливом нефти, удалось предотвратить. И скоро, думается, должно состояться заседание правительства, на котором президент Ильхам Алиев подведет итоги всех этих работ. И только тогда мы услышим как об истинных причинах трагедии, так и ее последствиях. Безусловно, будут названы имена виновных в произошедшей трагедии и оглашены конкретные поручения как по ликвидации последствий аварии, так и меры, направленные на усиление работ по обеспечению безопасности на других морских платформах.

Еще раз хочется подчеркнуть, что это большая трагедия для азербайджанского народа, особенно для его морских нефтяников, работа которых всегда сопряжена с риском. Ни невиданная до сих пор трагедия на платформе №10, ни смытая огромной волной будка с нефтяниками на месторождении «Нефт Дашлары», ни еще долго после этого продолжавшаяся непогода не смогли сломить их волю. Именно воля была противопоставлена обрушившейся стихии, именно воля способствовала во имя погибших друзей с еще большим упорством добиваться невиданных успехов в самых экстремальных условиях.

Были в эти дни, конечно, и радостные события, но настолько они были омрачены произошедшей трагедией, последовавшим трауром, что о них никто и не вспоминал. Но жизнь продолжается, она идет своим размеренным ходом, раздаривая радость одним и горе – другим.

Пришлось автору этих строк как-то наблюдать странную картину в одном русском селе, когда траурная процессия встретилась в центре села со свадебной. Трудно сказать, было ли все заранее обговорено сторонами, но многочисленные участники процессий разошлись мирно, каждый был занят своим делом – одни оплакивали покойного, другие под веселую гармонь отплясывали танцы. И подумалось тогда, а ведь все правильно, так в принципе устроена вся жизнь.

Вот и сегодня. Трагедия на платформе №10 затмила как-то одно из наиболее важных достижений азербайджанских нефтяников в последние годы. SOCAR Trading, действующая как торговый дом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), удостоена такой престижной награды, как Platts Global Energy Awards, которую специалисты приравнивают к «Оскару» в энергетической сфере. Компания удостоена награды в номинации «Стратегическое соглашение года» за ее проект LNG на Мальте.

Не вдаваясь в подробности реализации этого проекта, изобилующего техническими формулировками, терминами и многочисленными цифрами, рассмотрим, как ей это удалось.

Да, достижение SOCAR Trading действительно высокое, с чем мы от всей души поздравляем компанию, о деятельности которой не раз уже писали. Это действительно передовая современная компания, весь менеджмент которой построен на уровне высоких западных требований. Но все достигнутые успехи работники компании объясняют исключительно деловыми способностями одного из ее учредителей и бывших акционеров – Анара Ализаде. Этот азербайджанский предприниматель уже превратился в одного из успешных молодых представителей делового мира в международном масштабе именно благодаря способности создавать подобные SOCAR Trading компании.

С ранних лет вступил он на путь предпринимательства и к 37 годам благодаря своей целеустремленности и деловым способностям добился высокого авторитета. Все должным образом ценят его управленческие способности, надежность как партнера и инвестора. Он был одним из первых предпринимателей, способствовавших развитию торговых отношений между ОАЭ и Азербайджаном, которые процветают и сегодня. Именно в этой стране у Анара Ализаде возрос интерес к нефтяному сектору, он создает несколько нефтесервисных компаний и начинает импортировать в Азербайджан эффективный опыт этой арабской страны. Благодаря деятельности учрежденной им компании Grand MMC, заключающейся в торговле нефтяным оборудованием и в оказании технических услуг местным нефтяным компаниям, Анар Ализаде и стал надежным партнером SOCAR.

Но на этом он не успокаивается и вскоре создает в Сингапуре, считающемся одной из самых прозрачных стран в мире, новую компанию – Union Grand Energy PTE, под крышу которой собирает все свои фирмы. Об этом он ставит в известность Баку и открывает здесь представительство своей страны. Вот таким образом Анар Алиев и становится одним из первых азербайджанских бизнесменов, выплачивающих стране крупные налоги от полученных за ее пределами доходов.

Но Анару Ализаде не давала покоя мысль: почему азербайджанскую нефть должны продавать иностранные трейдерские компании? Долгие поиски ответа на этот вопрос привели его к такому выводу: подобная постановка снижает как доходы страны от экспорта нефти, так и затрудняет брендирование азербайджанской нефти. Этими мыслями он поделился и с руководством Госнефтекомпании Азербайджана, в результате была заложена основа SOCAR Trading SA, благодаря успешной деятельности которой миру был преподнесен новый бренд – Azeri Light.

Деятельностью SOCAR Trading заинтересовались известные в мире консалтинговые компании Boston Consulting Group (BCG) и Wood Mackenzie, которые специализируются на профессиональной оценке деятельности крупных компаний. И они тогда озвучили цифры, которые до этого никто не называл: маркетинговая деятельность SOCAR Trading принесла Азербайджану от экспорта нефти в 2008-2013 годах дополнительно 1,7-1,8 млрд долларов чистой прибыли. И это еще не говоря о росте премиума Azeri Light, новой идеи, новой философии нефти азербайджанской марки.

Дополнительные доходы стране SOCAR Trading принесла также путем развития трейдингового бизнеса с третьими сторонами. Начиная с 2010 года SOCAR Trading ежегодно выводит на международный рынок 70 млн баррелей нефти Туркмении, Казахстана, России и других стран.

BCG и Wood Mackenzie потвердили также, что SOCAR Trading обладает наиболее активной и гибкой системой при продаже сырой нефти по адаптации к кратковременным изменениям возможностей рынка.

И хотя Анар Ализаде продал Госнефтекомпании в 2012 году все свои акции в SOCAR Trading, но успешно избранная им стратегия все еще приносит свои плоды. Явным подтверждением чему и является то, что компания ныне удостоена престижной награды Platts Global Energy Awards. Отрадно, что сегодня, когда из-за падения цен на мировом рынке многие известные компании терпят большие трудности и убытки, SOCAR Trading продолжает фигурировать в числе передовых.

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