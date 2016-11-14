Нефтяной форум стран Персидского залива пройдет 26-27 апреля в Бахрейне

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Нефтяной форум стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Кувейт), который станет уже третьим, пройдет 26-27 апреля 2017 года в Бахрейне.

Как передает Report, об этом, как передало в своей электронной версии издание Al-Ayyam, сообщил председатель организационного комитета по подготовке и проведению форума Рияд Ибрагим ас-Салех.

Ас-Салех заявил, что проведение третьего форума преследует те же самые цели, что были и у двух предыдущих, и основано на укреплении сотрудничества в сфере нефти между странами Персидского залива, а также между ними (члены ССАГПЗ) и заинтересованными странами, занимающимися добычей нефти и газа и производящими нефтяную продукцию.

Председатель добавил, что на форуме также будут рассматриваться мнения региональных и международных специалистов и экспертов о планах экономического развития и финансового сотрудничества стран ССАГПЗ в долгосрочной перспективе до 2030 года.