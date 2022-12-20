Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах

К концу третьего квартала в общем портфеле инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) удельный вес вложений в России составил 0,4%.

К концу третьего квартала в общем портфеле инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) удельный вес вложений в России составил 0,4%.

Об этом Report сказал советник исполнительного директора ГНФАР Бахруз Бахрамов, комментируя шаги, которые будут приняты в связи с беспокойством в регионе на фоне российско-украинского конфликта.

"В ГНФАР справедливо поступают вопросы от СМИ и общественности в связи с ситуацией в регионе на фоне российско-украинского конфликта.

Как вам известно, Нефтяной фонд в 2012 году впервые осуществил вложение в торгово-деловой центр "Галерея Актер" в Москве. Затем в 2013 году стал обладателем доли акций российского ОАО "Банк ВТБ". При осуществлении этих инвестиций были учтены соответствующий риск, профиль доходности, а также соответствие этих инвестиций инвестиционному портфелю ГНФАР. Инвестиции ГНФАР в России состоят только из перечисленных выше", - отметил Б.Бахрамов.

Что касается планов касательно данных инвестиций, Б.Бахрамов отметил, что серьезные кратковременные колебания на глобальных финансовых рынках влияют, в частности, на институциональных инвесторов: "Данный военно-геологический конфликт наряду с колебаниями в индексах акций сильно повлиял на финансовые рынки России, в том числе "Банк ВТБ".

Советник исполнительного директора ГНФАР сказал, что диверсифицированный глобальный инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда отвечает его целям и задачам, сформирован с учетом ряда рисков, в том числе региональных/геополитических рисков, а страхование от таких шоков направлено на минимизацию возможного влияния на портфель. Что касается рискованных финансовых инструментов, он отметил, что согласно показателям на конец третьего квартала 2022 года, в инвестиционном портфеле ГНФАР 18,7% инвестиций вложено в акции, 6,4% - недвижимость и 12% - золото.