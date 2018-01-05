Нефтяной доход Ливии составил $14 млрд в 2017 году

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Доходы ливийской нефтяной отрасли в прошлом году выросли по сравнению с показателями 2016 года и составили $14 млрд (до свержения Муммара Каддафи- $50). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse, ссылаясь на данные Центрального банка Ливии (ЦБЛ).

По сведениям финансового органа, в 2017 году добыча углеводородов в стране превысила отметку в 1 млн баррелей в сутки, что позволило значительно сократить дефицит бюджета. В период 2014-2016 годов добыча была ниже 500 тыс. баррелей в сутки из-за вооруженных действий близ нефтяных объектов. Нефтяной сектор, как уточнили в ЦБЛ, обеспечивает до 90% доходов ливийской казны.

По словам наблюдателей, наращивание добычи и экспорта углеводородов является для страны весьма актуальным вопросом в свете социально-экономических проблем, которые испытывает население в последние годы.