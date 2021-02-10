О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефтяное ралли возобновилось в ожидании данных о запасах в США

Нефтяное ралли возобновилось в ожидании данных о запасах в США Утром нефть дешевела на 0,1-1,2%
Энергетика
10 февраля 2021 г. 14:10

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, рынки ожидают публикацию данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.33 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 61,36 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 58,56 доллара США за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1-1,2%.

Инвесторы продолжают ожидать выхода статистики по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 5 февраля. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что согласно его оценкам запасы упали на 3,5 миллиона баррелей. Показатель может продемонстрировать снижение третью неделю подряд, при этом запасы в США уже опустились до мартовских уровней.

Вместе с этим, аналитики ожидают роста запасов — примерно на один миллион баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики страны в среду вечером.

Утром нефтяные котировки демонстрировали коррекционную динамику после длительного ралли. Цены на нефть за более чем неделю роста поднялись на 10-12%. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi