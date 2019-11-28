Нефтяники РФ предложили отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта

Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом журналистам сказал вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

"Мы все предложили, что мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце I квартала встречаемся и обсуждаем...предложили, я не знаю, какое будет окончательное решение, но я думаю, что это будет мнение всех", - сказал Маганов.

Он также добавил, что вопрос о пересчете квот без учета газового конденсата на встрече поднимался, но решения никакого пока не принято.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.