Нефтяники Европы и США за три квартала списали 145 млрд долларов активов

Наиболее серьезный пересмотр произвели нефтяные компании Royal Dutch Shell, BP и Total

Пандемия коронавируса вызвала масштабную волну списаний активов. С самыми «агрессивными» столкнулись нефтяники: за первые три квартала текущего года компании США и Европы пересмотрели стоимость своего бизнеса на 145 млрд долларов США из-за резкого снижения цен на сырье.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, это крупнейшая трехквартальная корректировка, по крайней мере, за десятилетие, говорят аналитики S&P Global Market Intelligence. При этом весь год обещает стать для нефтегазовой отрасли одним из худших в истории.

Наиболее серьезный пересмотр произвели нефтяные компании Royal Dutch Shell, BP и Total — на их долю пришлось более одной трети всех списаний. Сланцевики из США, включая Concho Resources и Occidental Petroleum, списали больше активов, чем за последние четыре года в общей сложности.

Аналитики объясняют, что компании стали массово пересматривать стоимость активов из-за неопределенности спроса на нефть в долгосрочной перспективе, развития возобновляемых источников энергии, а также в связи с озабоченностью изменением климата.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Royal Dutch Shell заявила о новом списании активов на сумму от 3,5 млрд до 4,5 млрд долларов США. В октябре компания снизила стоимость своего портфеля СПГ чуть менее чем на 1 млрд долларов США. Этот шаг последовал за списанием во II квартале 16,8 млрд долларов США.

Норвежская Equinor 29 октября списала 2,93 млрд долларов США со стоимости своих активов после снижения собственных долгосрочных прогнозов цен на нефть и газ.