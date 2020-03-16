​Нефтяные гиганты потеряли почти полтриллиона за пять дней

Рыночная стоимость 14 крупнейших нефтяных компаний мира за последние 5 рабочих дней снизилась на 495 миллиардов долларов США на фоне падения нефтяных цен и снижением мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавируса (COVID 19).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, наиболее пострадала национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Стоимость ее акций на бирже Tadawul снизилась на 12,1% или на 230 млрд долларов США. Далее следуют голландская Royal Dutch Shell и французская Total, рыночная стоимость которых снизилась на 48,3 млрд долларов США и 33,7 млрд долларов США соответственно.

Отметим, что акции британской BP упали на 30,1% или 29,5 млрд долларов США, российской “Роснефти” - на 32,2% или 19 млрд долларов США, “Лукойла” - на 21,1% или 11 млрд долларов США.