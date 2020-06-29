Нефтяные гиганты Китая прорабатывают план совместных закупок

Крупнейшие нефтяные компании Китая обсуждают планы формирования группы для совместных закупок углеводородного сырья, в том числе у России.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, корпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group прорабатывают детали плана, который в идеале позволит им облегчить участие в закупках нефти на спотовом рынке и упрочить свои позиции за счет консолидации ресурсов. Предварительный план нашел поддержку правительства КНР и соответствующего отраслевого регулятора, указывает Bloomberg.

Согласно сведениям его источников, будущее объединение начнет с подачи коллективных заявок на приобретение нефти российских и африканских марок. Участники будущей группы контролируют перерабатывающие предприятия, импортирующие более 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК. Теоретически китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя углеводородного сырья в мире, отмечает агентство.

По его данным, китайская сторона может попытаться опробовать свой план уже в июле. Речь идет о заявках на закупку сырья российского сорта ESPO (трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" - ВСТО). В дальнейшем в случае успеха китайские корпорации могут допустить в состав группы предприятия, не принадлежащие государству.