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Нефтетрейдеры Пакистана 18 июля проведут общенациональную забастовку

Нефтетрейдеры Пакистана 18 июля проведут общенациональную забастовку Ассоциация нефтяных дилеров Пакистана (PPDA) в понедельник проведет общенациональную забастовку, чтобы потребовать от правительства увеличить дилерскую процентную надбавку к ценам на нефтепродукты.
Энергетика
16 июля 2022 г. 15:29
Нефтетрейдеры Пакистана 18 июля проведут общенациональную забастовку

Ассоциация нефтяных дилеров Пакистана (PPDA) в понедельник проведет общенациональную забастовку, чтобы потребовать от правительства увеличить дилерскую процентную надбавку к ценам на нефтепродукты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Frontier Post.

В заявлении ассоциации сказано о том, что текущая надбавка составляет 3,5% и не может покрыть всех расходов, которые несут операторы бензоколонок, в частности, начисление сотрудникам заработной платы. Кроме этого, выросли цены на нефть и электроэнергию, отмечается в заявлении.

PPDA рассчитывает добиться увеличения дилерской надбавки до 6%, добавляет издание.

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