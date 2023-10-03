Нефтетрейдеры Кыргызстана: Через 20 дней в стране может возникнуть дефицит ГСМ

Казахстан не пропускает горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Кыргызстан, через 20 дней может возникнуть их дефицит в стране.

Казахстан не пропускает горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Кыргызстан, через 20 дней может возникнуть их дефицит в стране.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

В АНК считают, что данный вопрос должен быть урегулирован на межправительственном уровне двух стран.

Нефтетрейдеры отмечают, что крайне обеспокоены ситуацией, связанной с транзитом ГСМ по железной дороге через Казахстан. С 1 сентября "Казахстан темир жолы" по неизвестным причинам и без официального уведомления перестал согласовывать месячные планы перевозок, а также дополнительные планы перевозок транзитных грузов ГСМ.

"Отечественные нефтетрейдеры совместно с "Кыргыз темир жолу" пытаются самостоятельно решить проблему, однако на сегодня практически все заявленные планы на октябрь отклонены со стороны "Казахстан темир жолы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Кыргызстан получает львиную долю ГСМ из России транзитом через Казахстан.