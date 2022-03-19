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Нефтесервисная корпорация Schlumberger прекращает свою деятельность в России

Нефтесервисная корпорация Schlumberger прекращает свою деятельность в России Одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger сообщила, что приняла решение прекратить дальнейшие инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на территории Российской Федерации.
Энергетика
19 марта 2022 г. 08:39
Нефтесервисная корпорация Schlumberger прекращает свою деятельность в России

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger сообщила, что приняла решение прекратить дальнейшие инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на территории Российской Федерации.

Как передает Report, соответствующее заявление компании опубликовано на ее сайте.

"Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наши дальнейшие действия и приняли решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на территории России", - приводятся в тексте слова генерального директора Schlumberger Оливье Ле Пёша.

В компании отметили, что будут "вести любую деятельность в полном соответствии с существующими международными законами и санкциями".

Schlumberger была основана в 1926 году братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже, представителями семьи заводчиков из Эльзаса. Конрад Шлюмберже в 1914 году разработал одну из перспективных методик исследования недр Земли. Корпорация позиционирует себя как "ведущего мирового поставщика технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа". Она ведет коммерческую деятельность в более чем 120 странах мира, в которых на нее работают около 100 тыс. человек.

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