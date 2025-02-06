Нефтесервисная компания AllRig планирует участие в крупных проектах в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ

Саудовская нефтесервисная компания AllRig намерена укрепить свое присутствие в Азербайджане. Об этом сообщил Report представитель компании Тамер Азар в кулуарах конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

Саудовская нефтесервисная компания AllRig намерена укрепить свое присутствие в Азербайджане. Об этом сообщил Report представитель компании Тамер Азар в кулуарах конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

По его словам, AllRig делает особый акцент на глубоководных буровых установках в Каспийском регионе и рассматривает участие в крупных проектах в Азербайджане в 2025–2026 годах.

«Мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками и участвуем в тендерах на предоставление таких услуг, как монтаж с использованием канатного доступа, обследование на наличие падения предметов, аудит буровых установок, а также инспекции и капитальный ремонт бурового, грузоподъемного и вращающегося оборудования. Ожидаем, что ко второму кварталу этого года получим более четкое представление о возможностях участия в этих проектах», - отметил Т.Азар.

Он подчеркнул, что в рамках стратегии локализации компания планирует сотрудничать с азербайджанскими партнерами, что позволит усилить ее позиции в регионе и успешно реализовать совместные проекты.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном», - добавил он.

Отметим, что AllRig специализируется на сервисном обслуживании буровых установок, включая глубоководные платформы, самоподъемные установки и наземные буровые комплексы.