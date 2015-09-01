​Нефтеперерабатывающий завод Star будет введен в эксплуатацию в 2018 году - ВИДЕО

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Производство на строящемся недалеко от турецкого города Измир нефтеперерабатывающем заводе Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется начать в марте 2018 года. Как сообщает Report, об этом заявил на встрече с азербайджанскими журналистами генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Кянан Явуз.

По его словам, на сегодняшний день выполнено 29% работ на нефтеперерабатывающем заводе. Он отметил, что на данный момент на строительство завода потрачено 2 млрд. долларов: "Примерно 300 млн. долларов было предоставлено банками в рамках проектного финансирования. В дальнейшем большая часть расходов также будет покрываться за счет проектного финансирования".

К.Явуз сообщил, что со следующего года начнется монтаж оборудования. На инвестиционном этапе до конца 2017 года на заводе будут трудиться свыше 10 тыс. человек: "Производство на заводе планируется начать в марте 2018 года. После начала производства работой на заводе на постоянной основе будут обеспечены 1 000 работников".

Глава компании добавил, что завод Star имеет сертификат стимулирования стратегических инвестиций высшего уровня Турции, благодаря чему правительством Турции будут созданы условия для вложения в проект на инвестиционном этапе примерно 1 млрд. долларов. Вся продукция, которая будет производиться на заводе, сейчас импортируется в Турцию. Интегрированный с турецким Petkim Holding и обладающий самыми высокими европейскими технологиями завод Star станет продуктивным и доходным предприятием.

Отметим, что общая инвестиционная стоимость проекта нефтеперерабатывающего завода Star составляет 5,6 млрд. долларов. Из них 2,4 млрд. долларов финансируется за счет собственных ресурсов SOCAR, остальные 3,2 млрд. долларов средств - 23 зарубежными банками. Являющийся самым крупным проектом финансирования в истории реального сектора Турции со сроком погашения 18 лет, данный проект реализуется консорциумом, в который входят Eximbank США, Японии, Кореи, Испании и Италии.

Помимо этого, контейнерный порт Petlim, который строится SOCAR Turkey на полуострове Petkim, будет принимать суда уже с января 2016 года. К.Явуз сообщил, что работы в порту находятся на стадии завершения, а в ближайшее время завершится первая часть: "На официальной церемонии открытия порта примут участие президенты Азербайджана и Турции. Конкретная дата будет зависеть от графика глав государств. Скорее всего, это произойдет в 2016 году".

К.Явуз добавил, что это будет третий крупный порт Турции и самый крупный в Эгейском море, отвечающий самым высоким стандартам качества. В данном проекте участвует один из крупнейших инвестиционных банков мира GoldmanSachs, выкупивший 30%-ный пакет акций Petlim за 250 млн. долларов. За счет продажи этого пакета акций рыночная стоимость порта достигла 1 млрд. долларов.

По словам главы компании, основная особенность Petlim состоит в том, что в порт могут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м.

Отметим, что общая инвестиционная стоимость проекта Petlim составляет 400 млн. долларов, из которых 300 млн. долларов финансируется Petkim. Управление портом будет осуществлять компания APMTerminals, имеющая 28-летний опыт в данной сфере: "Мы поставили цель принимать в порту контейнерные суда уже с января 2016 года".