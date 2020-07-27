Нефтекомпании США списали активы на $48 млрд в первом квартале

В список из 40 нефтедобытчиков вошли такие крупные американские компании как ConocoPhillips, Marathon Oil, Pioneer Natural Resources и Occidental Petroleum

Нефтяные компании США в первом квартале 2020 году списали активов на 48 млрд. долларов США в связи со снижением цен на нефть. Это стало крупнейшей квартальной корректировкой по крайней мере с 2015 года, говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Согласно опубликованным финансовым отчетам, 40 американских производителей нефти в совокупности списали активы на сумму 48 млрд. долларов США в первом квартале 2020 года, что стало крупнейшей квартальной корректировкой по крайней мере с 2015 года. Низкие цены на нефть способствовали значительному снижению выручки и стоимости доказанных запасов этих компаний", - сказано в сообщении.

В список из 40 нефтедобытчиков вошли такие крупные американские компании как ConocoPhillips, Marathon Oil, Pioneer Natural Resources и Occidental Petroleum.

В первом квартале 2020 года исследуемые компании в совокупности добывали 6,1 млн баррелей нефти в сутки, или около 30% всего объема добычи нефти в США за квартал.

Подобная корректировка стоимости активов в первом квартале в сочетании с котировками нефти, которые оставались намного ниже уровня 2019 года во втором квартале 2020 года, указывают на то, что чистая приведенная стоимость доказанных запасов может продолжить снижение, отмечает Минэнерго США.