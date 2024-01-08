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Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят

Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят Предложено перенести вредные с экологической точки зрения предприятия по производству нефтехимической продукции (занимают около 550 га) за пределы центра Баку и соответствующим образом зонировать их.
Энергетика
8 января 2024 г. 01:24
Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят

Предложено перенести вредные с экологической точки зрения предприятия по производству нефтехимической продукции (занимают около 550 га) за пределы центра Баку и соответствующим образом зонировать их.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Отмечено, что для размещения объектов тяжелой промышленности подходят Сангачал и Алят. В частности:

- здесь работают такие предприятия, как нефтяной и нефтехимический терминал;

- также здесь расположены склады для нефтехимических и нефтяных продуктов (включая государственные резервы), сжиженного газа, а также взрывчатых веществ и токсичных продуктов;

- на местности работают машиностроительные и металлургические предприятия с высоким уровнем шума;

- на территории действуют предприятия по производству строительных материалов (например, цементные заводы).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda neft-kimya müəssisələrinin 2 ərazidə zonalaşdırılması təklif olunur

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