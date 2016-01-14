​Нефтегазовые компании сократили расходы на новые проекты на 380 млрд. долларов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На фоне падения цен на нефть нефтегазовые компании с июня прошлого года почти в 2 раза увеличили объем сокращений средств, предназначенных на реализацию новых проектов - с 200 до 380 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Financial Times, согласно отчету консалтинговой компании Wood Mackenzie, уже отменены или отложены 68 крупных проектов upstream (геологоразведка и добыча) стоимостью 380 млрд. долларов. Газета пишет, что нефтегазовые запасы по этим месторождениям оцениваются в 27 млрд. баррелей, добыча - 2,9 млн. баррелей в сутки.

Wood Mackenzie отмечает, что большинство отложенных проектов будут возобновлены в следующем десятилетии. При этом больше всего сократились расходы на проекты по глубоководному бурению из-за их высокой себестоимости. Аналитик компании Ангус Роджер считает, что в ближайшие полгода компании откажутся и от большинства других новых проектов и эта тенденция продолжится.

Отметим, что нефть марки Brent последовательно дешевеет в течение трех лет и в начале 2016 года ее стоимость снизилась еще на 18% - до 30 долларов/баррель.