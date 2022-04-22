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Нефтегазовые компании просят США разрешить бурение скважин в Венесуэле

Нефтегазовые компании просят США разрешить бурение скважин в Венесуэле Ряд нефтегазовых корпораций обратился к властям США с просьбой разрешить им бурение скважин в Венесуэле в сотрудничестве с государственной нефтяной компанией PDVSA.
Энергетика
22 апреля 2022 г. 07:44
Нефтегазовые компании просят США разрешить бурение скважин в Венесуэле

Ряд нефтегазовых корпораций обратился к властям США с просьбой разрешить им бурение скважин в Венесуэле в сотрудничестве с государственной нефтяной компанией PDVSA.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их данным, если американское руководство выдаст нефтесервисным компаниям соответствующие лицензии, PDVSA сможет в короткие сроки нарастить добычу нефти до уровня выше 1 млн баррелей в сутки. Агентство подчеркивает, что это позволило бы США решить проблему нехватки нефти, вызванную отказом администрации президента Джо Байдена от поставок российских энергоносителей, а также способствовало бы снижению цен на нефть.

Агентство не поясняет, какие именно компании обратились к руководству в Вашингтоне с просьбой разрешить бурение и, как следствие, добычу нефти в сотрудничестве с PDVSA. Ранее, как сообщала газета The Wall Street Journal, соответствующее обращение поступало от американской нефтегазовой компании Chevron.

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