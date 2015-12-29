Нефтегазовые компании из-за убытков сворачивают проекты в Арктике

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Несколько нефтегазовых компаний в связи с убытками сворачивают проекты в Арктике, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, ранее компания Royal Dutch Shell объявила о приостановке освоения арктического шельфа. Залежи нефти и газа, обнаруженные на скважине Burger J, были оценены недостаточными для продолжения буровых работ.

Препятствием для ухода Shell из Арктики не стало даже то, что за семь предыдущих лет компания потратила в регионе 7 млрд. долларов США. Чтобы сократить издержки в условиях снижающихся цен на нефть, она вынуждена отказываться от дорогостоящих проектов, ведь в третьем квартале 2015 года Shell понесла убытки в размере 6,1 млрд. долларов, тогда как за аналогичный период 2014 года ее чистая прибыль составила 5,3 млрд. долларов.

Точно таким же образом поступила норвежская Statoil, в ноябре объявившая о выходе из 16 участков добычи в Чукотском море, лицензии на которые были приобретены в 2008 году сроком на 12 лет; а за 9 месяцев до этого компания отложила планы по бурению в Баренцевом море.

Крупнейшие российские нефтегазовые компании также сворачивают проекты в Арктике. Компания "Газпромнефть" объявила о перенесении разработки Долгинского месторождения в Печорском море до 2031 года. В связи с санкциями в отношении России фактически приостановила проект на Арктике и "Роснефть".