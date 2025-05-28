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Нефтегазовые компании Азербайджана, Казахстана, РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации

Нефтегазовые компании Азербайджана, Казахстана, РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR, АО Национальной компании "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" и АО "Узбекнефтегаз" подписали Соглашение о сотрудничестве.
Энергетика
28 мая 2025 г. 17:15
Нефтегазовые компании Азербайджана, Казахстана, РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR, АО Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ, Казахстан), ПАО "Татнефть" (Россия) и АО "Узбекнефтегаз" (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщается в пресс-релизе КМГ.

В сообщении отмечается, что в Астане состоялась Международная конференция "Устойчивое развитие: совместные шаги к декарбонизации". В мероприятии приняли участие председатель правления Асхат Хасенов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов и председатель правления "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков.

По итогам конференции главы компаний подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив.

Документ предполагает обмен опытом в области экологически безопасных технологий и реализации "зеленых" проектов, что в свою очередь позволит компаниям продвигать климатические инициативы на мировых энергетических рынках.

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Версия на английском языке Oil and gas giants of Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan sign decarbonization cooperation agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistan dekarbonizasiya üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar

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