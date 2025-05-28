Нефтегазовые компании Азербайджана, Казахстана, РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR, АО Национальной компании "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" и АО "Узбекнефтегаз" подписали Соглашение о сотрудничестве.

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR, АО Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ, Казахстан), ПАО "Татнефть" (Россия) и АО "Узбекнефтегаз" (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщается в пресс-релизе КМГ.

В сообщении отмечается, что в Астане состоялась Международная конференция "Устойчивое развитие: совместные шаги к декарбонизации". В мероприятии приняли участие председатель правления Асхат Хасенов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов и председатель правления "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков.

По итогам конференции главы компаний подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив.

Документ предполагает обмен опытом в области экологически безопасных технологий и реализации "зеленых" проектов, что в свою очередь позволит компаниям продвигать климатические инициативы на мировых энергетических рынках.