​Нефтегазовые доходы России сократились на треть

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России за два месяца 2016 года упали почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 687,68 млрд. рублей или 9 млрд. долларов. Как передает Report со ссылкой на Коммерсантъ, соответствующая информация содержится в оперативном докладе Счетной палаты.

Согласно докладу, в январе-феврале 2015 года казна получила 1,05 трлн. рублей или 16 млрд. долларов от нефтегазовых доходов. Отметим, что поступления в долларовом эквиваленте рассчитаны по среднему курсу USD/RUB за отчетный период. Таким образом, наблюдается сокращение поступлений в долларовом эквиваленте примерно на 44%. За первые два месяца 2016 года доходы российского бюджета составили 1,84 трлн. рублей. Из них 37,3% пришлись на нефтегазовые поступления (в январе-феврале прошлого года - 45,9%). Следует отметить, что в январе-феврале 2015 года средняя цена на нефть равнялась приблизительно 54 долларам/баррель, в соответствующем периоде 2016 года - 33 долларам/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение нефтегазовых доходов отразится на курсе USD/RUB. В случае роста цен до 50 долларов/баррель прогнозируется падение доллара до 64 рублей. Низкая вероятность еще большего укрепления рубля по отношению к доллару ограничит рост стоимости национальных валют соседних стран, в том числе, азербайджанского маната.