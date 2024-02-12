Нефтегазовые Diamondback и Endeavor Energy согласовали слияние на $52 млрд

Американские нефтегазовые Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources почти согласовали условия своего объединения.

Американские нефтегазовые Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources почти согласовали условия своего объединения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным информированных источников, Diamondback может объявить о сделке уже сегодня. Она будет предполагать расчеты акциями и денежными средствами, а основная часть объединенной компании будет принадлежать акционерам Diamondback, капитализация которой составляет около 27 млрд долларов. Стоимость Endeavor в рамках транзакции оценивается примерно в 25 млрд долларов.

На слияние с Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips.

Endeavor уже длительное время относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном бассейне США, где также находятся крупнейшие в стране месторождения сланцевой нефти, отмечает газета.

Если сделка состоится, объединенная компания будет в одном ряду с ConocoPhillips по площади месторождений в этом бассейне, а ее добыча нефти, скорее всего, будет превышать 400 тыс. баррелей в сутки.