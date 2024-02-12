О нас

Нефтегазовые Diamondback и Endeavor Energy согласовали слияние на $52 млрд

Нефтегазовые Diamondback и Endeavor Energy согласовали слияние на $52 млрд Американские нефтегазовые Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources почти согласовали условия своего объединения.
Энергетика
12 февраля 2024 г. 11:27
Нефтегазовые Diamondback и Endeavor Energy согласовали слияние на $52 млрд

Американские нефтегазовые Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources почти согласовали условия своего объединения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным информированных источников, Diamondback может объявить о сделке уже сегодня. Она будет предполагать расчеты акциями и денежными средствами, а основная часть объединенной компании будет принадлежать акционерам Diamondback, капитализация которой составляет около 27 млрд долларов. Стоимость Endeavor в рамках транзакции оценивается примерно в 25 млрд долларов.

На слияние с Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips.

Endeavor уже длительное время относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном бассейне США, где также находятся крупнейшие в стране месторождения сланцевой нефти, отмечает газета.

Если сделка состоится, объединенная компания будет в одном ряду с ConocoPhillips по площади месторождений в этом бассейне, а ее добыча нефти, скорее всего, будет превышать 400 тыс. баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Diamondback, Endeavor Energy in talks to create $50 billion company

Самое важное

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi