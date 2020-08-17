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Нефтегазовая компания Австралии забрала у "Лукойла" сделку в Сенегале

Нефтегазовая компания Австралии забрала у "Лукойла" сделку в Сенегале Вся доля Cairn Energy будет продана Woodside c эффективной датой с 1 января 2020 года
Энергетика
17 августа 2020 г. 20:43
Нефтегазовая компания Австралии забрала у Лукойла сделку в Сенегале

Австралийская нефтегазовая компания Woodside реализовала преимущественное право выкупа 40% доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, на которую ранее претендовал "Лукойл".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Cairn Energy PLC.

"В продолжение нашему объявлению от 27 июля о продаже доли в проекте Sangomar "Лукойлу", заявляем, что Woodside уже реализовала право преимущественного выкупа на тех же условиях", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что вся доля Cairn Energy будет продана Woodside c эффективной датой с 1 января 2020 года. То есть австралийская компания к озвученным ранее 300 млн долларам США выплатит еще понесенные Cairn Energy 30 млн долларов США капитальных затрат. Дальнейшее вознаграждение предусматривает выплату до 100 млн долларов США в зависимости от сроков начала добычи и уровня мировой цены нефти на тот момент.

Остальные участники проекта могут высказать возражения в срок до 26 августа. Кроме того, согласовать сделку должны еще власти Сенегала. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале этого года.

Как сообщили журналистам в пресс-службе "Лукойла", заключенное в июле 2020 года соглашение с компанией Cairn Energy о приобретении доли в размере 40% в проекте RSSD в Республике Сенегал может не вступить в силу в связи с реализацией оператором проекта компанией Woodside права приоритетного выкупа долей других участников проекта в соответствии с соглашением о совместной деятельности.

"Оплата со стороны "Лукойла" до закрытия сделки не производилась", - отметили в российской компании.

"Лукойл" принял окончательное инвестрешение по проекту в Сенегале в начале этого года. В конце июля компания заключила соглашение о приобретении 40% в Cairn Energy. По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи 5 млн тонн нефти в год.

Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и сенегальская государственная компания Petrosen (10%).

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