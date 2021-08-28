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Нефтедобычу в Мексиканском заливе приостановили на 91%

Нефтедобычу в Мексиканском заливе приостановили на 91% Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91 процентов из-за надвигающегося на побережье штата Луизиана урагана "Ида".
Энергетика
28 августа 2021 г. 23:37
Нефтедобычу в Мексиканском заливе приостановили на 91%

Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91 процентов из-за надвигающегося на побережье штата Луизиана урагана "Ида".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения при Министерстве внутренних дел США.

По данным властей, к утру субботы были эвакуированы работники с 279 из 560 нефте- и газодобывающих платформ в Мексиканском заливе. На самих платформах приняты все меры безопасности, чтобы исключить опасность утечки нефтепродуктов и газа.

"Исходя из данных операторов, нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена на 90,84 процента. Добыча газа приостановлена на 84,87 процентов", - указывается в заявлении управления. Эксперты подчеркнули, что после того, как вызванная ураганом угроза минует, все нефтедобывающие платформы пройдут ряд проверок, после чего их работа будет восстановлена. "Возвращение к работе платформ, которым будет причинен ущерб, может занять больше времени", - предупредили в ведомстве.

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