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Нефтедобыча в США выросла на прошлой неделе до 11,4 млн б/с

Нефтедобыча в США выросла на прошлой неделе до 11,4 млн б/с В июне добыча нефти составила 11,27 млн баррелей в сутки, в июле — 11,33 млн баррелей в сутки
Энергетика
19 августа 2021 г. 14:37
Нефтедобыча в США выросла на прошлой неделе до 11,4 млн б/с

Добыча нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 13 августа, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом отмечается в еженедельном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,275 млн баррелей в сутки. В прошлом году показатель составил в среднем 11,283 млн баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. В июне добыча нефти составила 11,27 млн баррелей в сутки, в июле — 11,33 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу EIA, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в сентябре вырастет на 49 тыс. баррелей в сутки по сравнению с текущим месяцем.

По итогам прошлой недели запасы сырой нефти в США снизились на 3,234 млн баррелей при прогнозном снижении на 1,055 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго.

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Версия на английском языке Oil production in US rose to 11.4 million bpd last week

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