Нефтедобыча в США возобновилась в короткие сроки

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 2-8 сентября увеличились на 5,888 млн баррелей или 1,3% и составили 468,2 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали рост нефтяных запасов на 4,911 млн баррелей.

Запасы бензина за отчетный период упали на 3,7% или 8,428 млн баррелей против прогноза в 2,25 млн баррелей, составив 218,3 млн баррелей.

Добыча нефти после резкого сокращения на прошлой неделе в результате ураганов вновь увеличилась на 6,5%, до 9,353 млн баррелей в день. Отметим, что двумя неделями ранее ежесуточная добыча в США составила 9,530 млн баррелей в день.

Рост запасов нефти в США не привел к снижению цен на нефть на мировом рынке. Цена на Brent выросла почти на 1%, составив 55,1 доллара/баррель.