​Нефтедобыча в США начнет расти в начале 2017 года

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Нефтедобыча в США начнет расти в начале следующего года. Как передает Report, cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США Адам Сьемински.

"Нефтедобыча в США на данный момент падает в связи с влиянием более низких цен, но это должно начать меняться по мере того, как мы входим в первую половину 2017 года", — заявил Сьемински.

Ранее он сообщил, что цены на нефть марки Brent могут достичь 60 долларов за баррель к концу 2017 года.

"Поэтому, когда цены начнут утверждаться, тогда, мы считаем, число буровых установок начнет повышаться, и нефтедобыча стабилизируется и начнет расти", — отметил Сьемински.