​Нефтедобыча в США может увеличиться на 500 тыс. баррелей в день

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Скважины fracklog, то есть пробуренные и ожидающие гидроразрыв пласта, могут быстро пополнить объемы добычи США на 500 тыс. баррелей в день.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, как только цена на нефть начнет подбираться к отметке 45 долларов и выше, угроза коррекции резко возрастет, поскольку сланцевые производители снова войдут в зеленую зону.

Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg Ангус Николсон, аналитик IG в Мельбурне: "Таким образом, объем предложения на рынке снова увеличится. Подобное уже происходило в прошлом году, когда рост цен привел к скачку объема добычи и, соответственно, очередному, еще более глубокому падению нефтяных котировок". Bloomberg также сообщает о том, что количество готовых к гидроразрыву скважин по сравнению с прошлым годом выросло в три раза - до 4731 единиц.

Отметим, что в настоящее время нефть продается по 47 долларов/баррель, то есть на 74% дороже минимума этого года (27,1 долларов/баррель).

Опубликованная на днях отчетность Pioneer Natural Resources оказалась весьма примечательной в том плане, что компания в первом квартале не только выкачала из недр земли больше, чем планировала, но и объявила о намерении ввести в эксплуатацию дополнительные буровые установки, как только цена на нефть приблизится к отметке в 50 долларов за баррель.

В прошлом году объем добычи нефти в США достиг недельного рекорда в июне, когда компании снова запустили свои буровые установки, обрадовавшись росту цены на нефть West Texas Intermediate выше 60 долларов за баррель. Восстановление оказалось недолгим, и к концу года нефть подешевела почти на 40% - до 37 долларов за баррель на фоне стремительного увеличения национальных запасов. С тех пор объем добычи упал ниже 9 млн. баррелей в день и достиг минимальных значений с октября 2014 года. Буровые компании заморозили более 190 установок в этом году, таким образом, по данным Baker Hughes, число работающих комплексов приблизилось к уровням 2009 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что если нефтяные цены пробьют отметку 50 долларов/баррель, они могут перейти к резкому падению. Если нефть будет колебаться в ценовом коридоре 40-50 долларов/баррель, это обеспечит долгосрочную стабилизацию цен.