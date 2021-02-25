Нефтедобыча в штате Техас восстановлена на 80%

Добыча в Пермском бассейне в Техасе сейчас составляет около 2,9 млн барр./сут.

Добыча нефти в Техасе восстановлена на 80%. На прошлой неделе она была приостановлена из-за аномальных холодов и перебоев в поставках электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщает angi.

По данным отраслевой аналитической компании OilX, добыча в Пермском бассейне (Permian Basin) в Техасе сейчас составляет около 2,9 млн барр./сут. (б/с). Ранее из-за сильных холодов добыча упала до 600–700 тыс. б/с.. Обычно в этом регионе добывается около 3,5 млн б/с.

В частности, Occidental Petroleum восстановила 90% своих объемов добычи, а Marathon Oil находится в процессе ввода скважин в эксплуатацию.

Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды упала примерно на 3,5 млн б/с. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча сократилась на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу.

Отметим, что резкое сокращение добычи, транспортировки и переработки нефти в Техасе спровоцировало нефтяное ралли, в результате которого цена нефти Brent достигла 67 долларов США за баррель.