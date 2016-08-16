​Нефтедобыча с блока месторождений АЧГ достигла 3 млрд. баррелей

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Общий объем нефтедобычи с платформы "Чыраг" блока месторождений "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) со дня начала добычи по 15 августа достиг 3 млрд. баррелей.

Об этом передает Report со ссылкой на оператора блока месторождений - компанию BP-Azerbaijan.

Региональный директор BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл отметил, что это знаменательное событие как для компании, так и для Азербайджана.

АЧГ представляет собой комплекс из шести нефтедобывающих платформ - "Чыраг-1", "Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Западный Чыраг" и двух платформ PCWU, оснащенных новейшими технологиями.

Разработка месторождения осуществляется поэтапно. В 1997 году в рамках первого нефтяного проекта начата добыча на платформе "Чыраг". Затем в рамках Фазы-1 стартовали работы по проекту "Азери", и в начале 2005 года началась добыча нефти на платформе "Центральный Азери". Фаза-2 охватила работы на платформах "Западный Азери" и "Восточный Азери", добыча на которых началась соответственно в декабре 2005 года и конце 2006 года. В рамках очередного этапа разработки АЧГ – Фазы-3 в апреле 2008 года начались работы по проекту "Глубоководный Гюнешли".

На сегодняшний день последним этапом является санкционированный в 2010 году нефтяной проект "Чыраг". В рамках проекта между платформами "Чыраг" и "Глубоководной Гюнешли" установлена платформа "Западный Чыраг". Первая нефть с платформы была получена 28 января 2014 года.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).